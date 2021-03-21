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"الشرعية" تشنّ هجومًا عنيفًا على الحوثيين بمأرب .. وتُحرِّر مواقع مهمة على جبهتين

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"الشرعية" تشنّ هجومًا عنيفًا على الحوثيين بمأرب .. وتُحرِّر مواقع مهمة على جبهتين "الشرعية" تشنّ هجومًا عنيفًا على الحوثيين بمأرب .. وتُحرِّر مواقع مهمة على جبهتين
كبّدت الميليشيا خسائرَ فادحةً في الأرواح والمعدّات

حرّرت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم (الأحد)، مواقعَ هامةً في جبهتَي الكسارة والمشجح بمحافظة مأرب، عقب هجوم عنيف شنّته على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيًّا.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أنّ الجيش الوطني والمقاومة الشعبية شنّوا هجومًا قويًّا على مواقع الميليشيات الحوثية في الكسارة والمشجح فكبّدوا الميليشيا خسائرَ فادحةً في الأرواح والمعدّات.

وبيّن أن العملية العسكرية في هاتين الجبهتين تسير بحسب ما هو مخطّط لها من قبل قيادة الجيش الوطني.

وأوضح المصدر أن طيران التحالف العربي دمّر 12 آلية عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي الإيرانية في جبهة الكسارة شمال غرب مدينة مأرب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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