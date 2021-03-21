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"بيشة" ينتصر على "الحجاز" ويقترب من التأهُّل لدوري الدرجة الأولى

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واصل فريق نادي بيشة انتصاراته، اليوم، ليقترب من التأهُّل لدوري الدرجة الأولى.

جاء ذلك بعد الفوز على ضيفه الحجاز بهدف في ختام منافسات الجولة الـ22 من دوري الدرجة الثانية (المجموعة الأولى).

أحرز هدف المباراة عايض فراج، في الدقيقة 52.

من جهته أعرب رئيس نادي بيشة عبد العزيز الجديع، عن شكره لأمير عسير الأمير تركي بن طلال، على ما يلقاه نادي بيشة الرياضي من الدعم الذي كان له كبيرُ الأثر في تجاوز الصعوبات، واعدًا ببذل قصارى الجهود لرفعة مستوى الرياضة بالمنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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