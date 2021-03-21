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الجبيل.. انطلاق مناورات التمرين البحري المشترك "التصدي 4" في مياه الخليج العربي

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الجبيل.. انطلاق مناورات التمرين البحري المشترك "التصدي 4" في مياه الخليج العربي الجبيل.. انطلاق مناورات التمرين البحري المشترك "التصدي 4" في مياه الخليج العربي
بقاعدة الملك عبدالعزيز البحرية

الجبيل.. انطلاق مناورات التمرين البحري المشترك

انطلقت اليوم مناورات التمرين البحري المشترك (التصدي 4) الذي تنفذه القوات البحرية الملكية بمشاركة وحدات من الأسطول الشرقي، ووزارة الداخلية ممثلة بحرس الحدود بالمنطقة الشرقية، ورئاسة أمن الدولة، ووزارة الطاقة ممثلة بشركة أرامكو السعودية وشركة أرامكو لأعمال الخليج، وذلك بقاعدة الملك عبدالعزيز البحرية في الجبيل.
ويهدف تمرين (التصدي 4) إلى رفع الجاهزية والاستعداد لجميع الوحدات المشاركة للتصدي للعمليات الإرهابية على المنشآت البترولية، وتعزيز توحيد مفهوم العمل المشترك بين الوحدات المشاركة، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق وتبادل المعلومات، كما يهدف إلى توحيد مفهوم القيادة والاتصالات بين الوحدات المشاركة أثناء تنفيذ الخطة، والتدريب على تمرير البلاغات والمعلومات، وإيصالها لمركز العمليات.
وأوضح قائد الأسطول الشرقي اللواء البحري الركن ماجد بن هزاع القحطاني أن من أهداف مناورات التمرين رفع جاهزية جميع الوحدات المشاركة، وتعزيز وتوحيد العمل المشترك، ورفع مستوى التنسيق وتبادل المعلومات، وتوحيد مفهوم القيادة والاتصالات، وذلك لتحقيق أمن وسلامة المنشآت الحيوية والحقول النفطية، وتأمين حرية الملاحة في المياه الإقليمية والاقتصادية في الخليج العربي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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