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"كورونا" يُنهي حياة المطلوب الحوثي رقم 4 على قائمة التحالف

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"كورونا" يُنهي حياة المطلوب الحوثي رقم 4 على قائمة التحالف "كورونا" يُنهي حياة المطلوب الحوثي رقم 4 على قائمة التحالف
"الشامي" أُدخل المستشفى بصنعاء قبل 8 أيام

توفّي، اليوم (الأحد) في العاصمة صنعاء، القياديُّ الحوثي اللواء زكريا الشامي الذي كان يشغل منصب "وزير النقل في حكومة الميليشيا"، و"رئيس هيئة الأركان السابق لها".

وحول أسباب وفاته، نَقل تلفزيون "آر تي" الروسي عن مصادر وصفها بالخاصة، أن "الشامي" قضى في أحد مستشفيات صنعاء متأثرًا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

وبيّن المصدر أن "الشامي" دخل المستشفى قبل ثمانية أيام وتُوُفي ظهر اليوم.

وكان "الشامي" المطلوب رقم أربعة في قائمة تحالف دعم الشرعية للإرهابيين، ورصد التحالف 20 مليون دولار للقبض أو الاستدلال عليه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية