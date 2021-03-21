جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط محاولتي تهريب عدد من الأقراص المخدرة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة محمد لطفي عامر مدير الجمرك، من ضبط محاولتي تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي المحاولة الأولى، اشتبه محمود محمد إمام مأمور اللجنة المعين في محاولة راكب مصري قادم من برجاموا على رحلة طائرة الخطوط العربية في إخفاء أشياء ممنوعة في الخروج وسط الزحام.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة إبراهيم مصطفى مأمور الجمرك المعين على جهاز الفحص بالأشعة، والذي أكد الاشتباه ووجود عدد من شرائط الدواء داخل الحقائب.

وتم تكليف لجنة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيًا حيث تبين وجود 41 شريطًا بها 372 من الأقراص المخدرة أنواع مختلفة أخفاها الراكب داخل حقائبه وبين طيات ملابسه التي يرتديها.

وفي المحاولة الثانية وعلى نفس الرحلة وبناء على مذكرة سرية من إدارة البحث الجنائي بالاشتباه في محاولة راكب إيطالي من أصل مصري إخفاء أشياء ممنوعة.​