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الجيش اليمني يصد هجومًا لمليشيا الحوثي على مواقع بالبيضاء جنوب غربي البلاد

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الجيش اليمني يصد هجومًا لمليشيا الحوثي على مواقع بالبيضاء جنوب غربي البلاد الجيش اليمني يصد هجومًا لمليشيا الحوثي على مواقع بالبيضاء جنوب غربي البلاد

مصراوي Masrawy

03:47 م الأحد 21 مارس 2021

عدن- (أ ش أ):

أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني محاولة تسلل، نفذتها مليشيا الحوثي على مواقع عسكرية في "وادي فضحة"، بمديرية "الملاجم" بمحافظة البيضاء جنوب غربي البلاد.

وقال قائد اللواء 19 مشاة، العميد الركن علي الكليبي - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية - إن "أبطال الجيش والمقاومة كبدوا مليشيا الحوثي خسائر بشرية، خلال محاولتها الفاشلة، وأن الأبطال بالمرصاد لأي عناصر تحاول التسلل أو التقدم لتحقيق نصر معنوي لأنصارها".

وأكد أن مليشيا الحوثي الإرهابية تتلقى الضربات الموجعة في جبهات "نعمان" و"الملاجم" بمحافظة البيضاء، وبمختلف جبهات القتال.

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