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"تعرض له أثناء نومه".. السجن 3 سنوات لسايس متهم بهتك عرض طفل

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"تعرض له أثناء نومه".. السجن 3 سنوات لسايس متهم بهتك عرض طفل "تعرض له أثناء نومه".. السجن 3 سنوات لسايس متهم بهتك عرض طفل

مصراوي Masrawy

03:49 م الأحد 21 مارس 2021

كتب - صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، المتهم "خ.م"، سايس بالسجن ثلاث سنوات لاتهامه بهتك عرض طفل بمدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح أحمد عبد الرحمن وياسر عمر محمد.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم هتك عرض طفل لم يتجاوز 18 عاما بأن استدرجه إلى محل عمله الخاص به بحجة إيجاد فرصة عمل، وما إن حل الليل حتى حسر عنه ملابسه مخلا بذلك حياءه قاصدا من ذلك هتك عرضه.

وأشارت إلى أن المجني عليه تعرف على المتهم أثناء تواجده بمحطة القطار كونه من الإسكندرية فاصطحبه المتهم إلى محل عمله الخاص به، وأثناء نومه فوجئ بالمتهم متجردا من ملابسه وحصر عن المجني عليه ملابسه قاصدا من ذلك هتك عرضه بالقوة، فدفعه عن ذلك في صدره واستغاث بالمارة في الشارع.

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