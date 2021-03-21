النظام السوري يقصف مستشفى.. ومقتل 4 مدنيين وإصابة 14 مسعفًا

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المنشأة الطبية خرجت من الخدمة.. وبين المتوفين امرأةٌ وطفل

قُتل سبعة مدنيين، وأصيب 14 مسعفًا على الأقل، اليوم (الأحد)، في قصفٍ مدفعي من موقع النظام السوري على مستشفى في مدينة الأتارب بمنطقة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب سوريا.

وأوضح مسعفون وعمّال إنقاذ أن امرأة وطفلًا كانا من بين القتلى عندما أصابت عدة قذائف مورتر المستشفى في مدينة الأتارب الذي خرج من الخدمة؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأظهرت مقاطع فيديو تلقّتها "رويترز" من شاهدين، تضرُّرَ عنابرِ المستشفى، فيما رجال الإنقاذ من الدفاع المدني ينقلون مرضى ملطّخين بالدماء إلى الخارج.