أخبار عاجلة

كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة -
القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية -
جيبوتي تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية المتكررة على السعودية بطائرات مسيّرة واستهداف المدنيين -
مركز الشرائع ونادي النشامى التطوعي يختتم مبادراتهما بممشى مواقف السيارات -
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
الـ "FBI" يبحث عن سيوف سعودية سُرقت قبل 43 عاماً في أمريكا -
كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رئيس هيئة الأركان العامة يدشن مبنى التعليم الذكي بمقر كلية القيادة

Print
قام بجولة في المبنى وألقى محاضرة لدارسي دورة الحرب

رئيس هيئة الأركان العامة يدشن مبنى التعليم الذكي بمقر كلية القيادة

دشّن رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم، مبنى التعليم الذكي بمقر كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة.

وكان في استقباله قائد الكلية مدير جامعة الدفاع الوطني اللواء الركن محمد الرويلي، ثم بدأ حفل التدشين بعرض مرئي عن المبنى الذكي للتعليم والأنظمة الإلكترونية، كما استمع لشرح موجز عن المنصة الإلكترونية الداخلية، وبرنامج إدارة المهام المصمم في الكلية، مشيداً بالتطور الملموس الذي تشهده الكلية عبر برامجها المتنوعة والاهتمام الذي يجده الدارس علمياً ومعرفياً.

بعد ذلك، قام بجولة في مبنى التعليم الذكي، ثم ألقى محاضرة لدارسي دورة الحرب ضمن برنامج المحاضرين الزائرين في الكلية؛ وذلك لتعزيز المحتوى والفكر الاستراتيجي لدى الدارسين.

رئيس هيئة الأركان العامة يدشن مبنى التعليم الذكي بمقر كلية القيادة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية

كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية

"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة

"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة

"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة

"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة

القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية

القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية

شبكة عيون الإخبارية