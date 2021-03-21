ماذا لو تم إلزام كل منزل بزراعة شجرة خارجه.. هكذا ستصبح شوارعنا!

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كون شهر مارس من أفضل الشهور بعد أكتوبر بزراعتها

يبدأ المزارعون بالمملكة ومحبو التشجير بزراعة الأشجار هذه الأيام، كون شهر مارس من أفضل الشهور بعد أكتوبر بزراعة الأشجار.

فيما تنشر الحسابات التطوعية المهتمة بالأشجار فوائد زراعة الأشجار منها أشجار الظل الخارجية، لدورها الكبير في خفض درجات الحرارة صيفاً، فيما استفتى بعض هذه الحسابات بمقترح إلزام كل منزل بزراعة شجرة خارجية.

وتبادر بعض أمانات المناطق حاليًا بزراعة الأشجار في المنتزهات، والأماكن العامة، وكان لوزارة البيئة والمياه والزراعة عدة مبادرات دشنت من خلالها حملات لتشجيع المواطنين بزراعة الأشجار، حيث أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية حملة "لنجعلها خضراء" في أكتوبر الماضي، والتي تغطي 165 موقعاً في جميع مناطق المملكة، منها 37 موقعاً تابعًا للوزارة، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومشاركة القطاع العام والخاص، بهدف الوصول إلى 10 ملايين شجرة خلال فترة الحملة (10 أكتوبر - 30 أبريل) للمساهمة في تنمية الغطاء النباتي.

وأوضحت الوزارة أن هذه الحملة تأتي ضمن جهودها في العمل على تنمية الغطاء النباتي الطبيعي، والحد من آثار التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، وإعادة تأهيل مواقع الغطاء النباتي المتدهورة، إلى جانب تعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على بيئة الوطن، وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة.