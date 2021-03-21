"الشيوخ" يدرس منع التصفيق داخل قاعة المجلس

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إنه سيتم النص في مدونة سلوك النواب بعدم التصفيق داخل القاعة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المحالة إليه من مجلس النواب، والبالغ عددها 19 قانونًا .

وعقب رئيس مجلس الشيوخ على مطالب المستشار فرج الدري، عضو المجلس، بأهمية منع التصفيق داخل القاعة، والاستعانة بالكلام الطيب بدلًا من التصفيق، قائلًا: "سيكون ذلك المطلب المهم محل اعتبار وتقدير في مدونة السلوك الذي سيعرض على النواب في وقت لاحق".