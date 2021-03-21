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بولندا: السلالة البريطانية من كورونا تمثل 80% من الإصابات في البلاد

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بولندا: السلالة البريطانية من كورونا تمثل 80% من الإصابات في البلاد بولندا: السلالة البريطانية من كورونا تمثل 80% من الإصابات في البلاد

مصراوي Masrawy

03:44 م الأحد 21 مارس 2021

وارسو- (أ ش أ):

قال وزير الصحة البولندي آدم نيدزيلسكي، إن السلالة البريطانية المتحورة من المستجد تمثل حاليًا 80% من إجمالي الإصابات في البلاد.

وأضاف نيدزيلسكي - في مؤتمر صحفي وفقًا لراديو بولندا اليوم الأحد - أن نسبة الإصابات بالسلالة البريطانية المتحورة من الفيروس المكتشفة مع بداية العام الجاري احتلت 30% من إجمالي الإصابات ثم انخفضت إلى 20%، إلا أنها تزايدت الأسبوع الماضي بشكل كبير ونتعامل مع وتيرة انتشار سريعة للغاية.

وكانت بولندا قد سجلت الخميس الماضي أعلى أعداد إصابة يومية منذ نوفمبر المنصرم؛ حيث بلغت الإصابات 27 ألفًا و278 حالة في ذلك اليوم.

يُذكر أن أعادت فرض حالة الإغلاق الجزئي في جميع أنحاء البلاد ابتداءً من أمس لمواجهة تزايد أعداد الإصابة بالفيروس.

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