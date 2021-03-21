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باكستان تضع حدودا سعرية لبيع لقاحات كورونا

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باكستان تضع حدودا سعرية لبيع لقاحات كورونا باكستان تضع حدودا سعرية لبيع لقاحات كورونا

مصراوي Masrawy

03:37 م الأحد 21 مارس 2021

إسلام آباد- (أ ش أ):

قررت الباكستانية وضع حدود سعرية لبيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المُستجد الروسية والصينية المستوردة من قبل القطاع الخاص، وسط زيادة في حالات الإصابة.

وقال وزير الصحة الباكستاني فيصل سلطان - وفقا لصحيفة "اكسبريس تربيون" المحلية اليوم الأحد- إنه تم تحديد الحد الأقصى لسعر بيع لقاح سبونتيك الروسي عند 8449 روبية للجرعتين، وللقاح الصيني “Convidecia” الذي يعتمد علي جرعة واحدة عند 4225 روبية.

وكانت باكستان قد أعلنت منتصف الشهر الماضي عن موافقتها على بيع لقاحات الفيروس الروسية والصينية تجاريا، ما يجعلها واحدة من أوائل الدول التي تسوقه عن طريق القطاع الخاص، بهدف تأمين الإمدادات.

كما وافقت الحكومة، خلال الشهر الجاري، على قرض بقيمة 200 مليون دولار كجزء من خطتها الشاملة لتطعيم ما يقرب من 70 مليون مواطن ضد الفيروس خلال العام الجاري، من خلال شراء 146.2 مليون جرعة لتوفير التطعيم للأشخاص "المؤهلين"، وفقا لوزارة الخدمات الصحية الوطنية.

وأعلنت باكستان تسجيل 3667 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية لترتفع حالات الإصابة بالبلاد إلى 626 ألفا و802 حالة، بينما تم تسجيل 44 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 13 ألفا و843 حالة.

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مصراوي Masrawy

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