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" الرياضية" تبث الموسم الأول من بطولة إكستريم.. بدءاً من سباق العلا في أبريل

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أكدت، اليوم، مجموعة قنوات الرياضية -الشبكة الرياضية التلفزيونية الرائدة في المملكة العربية السعودية- على بثها الموسم الأول من سباق "إكستريم أي"، وإضافة هذا السباق إلى مجموعتها الواسعة من حقوق بث مختلف الفعاليات الحية.

ستبث الشبكة على الهواء مباشرة ما لا يقل عن خمسة من الراليات الجديدة المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات، حيث ستقام على مدار العام في مواقع خلابة في جميع أنحاء العالم. أولها هو سباق العلا في المملكة العربية السعودية، والذي سيكون بدوره أول رالي لإكستريم أي على الإطلاق عندما يقام في 3 و4 أبريل. والذي سيتبعه سباقات في دول أخرى مثل السنغال وجرينلاند والبرازيل والأرجنتين، وستستضيف سائقين من الأسماء الكبيرة بما في ذلك سائقي الفورمولا 1 السابقون جنسون باتون وكارلوس ساينز.

وقال الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الذي يشارك في تنظيم السباق الأول الشهر المقبل في المملكة العربية السعودية: "كان الدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية للرياضة هو القوة الدافعة في السماح لنا بتنمية السيارات في جميع أنحاء المملكة حتى هذه المرحلة. إنه لمن دواعي سرورنا الشديد أنهم اختاروا مواصلة دعم أحداثنا بالاتفاق على بث سباق إكستريم أي في العلا مطلع الشهر المقبل والموسم الذي يليه، والذي يمثل بحد ذاته فجراً جديداً لرياضة السيارات على نطاق عالمي".

من جانبه قال علي راسل، الرئيس التنفيذي للتسويق في إكستريم أي: "يسعدنا أن نرحب بالقنوات السعودية الرياضية في عائلة إكستريم أي. بينما نستعد لخوض السباقات لأول مرة في أجواء العلا المذهلة، فقناة السعودية الرياضية أفضل وسيلة لنا للوصول إلى جمهورنا السعودي، إكستريم أي هو شكل جديد ومبتكر من السباقات الكهربائية، مع سائقين من الذكور والإناث من الطراز العالمي، والذي لا يسعى فقط إلى الترفيه فقط بل يسعى أيضاً لتثقيف جمهوره حول القصص البيئية المهمة في نفس الوقت".

أصبحت بطولة إكستريم أي آخر الأحداث في رياضة المحركات الذي يعرض على قنوات السعودية الرياضية تابعاً خطى سباق فورمولا 1 ورالي داكار وفورمولا أي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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