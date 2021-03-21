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الهيئة الملكية تستعرض مشاريعها في منتدى المشاريع المستقبلية 2021

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الهيئة الملكية تستعرض مشاريعها في منتدى المشاريع المستقبلية 2021 الهيئة الملكية تستعرض مشاريعها في منتدى المشاريع المستقبلية 2021
بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة

الهيئة الملكية تستعرض مشاريعها في منتدى المشاريع المستقبلية 2021

تشارك الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وعلى مدى ثلاثة أيام في منتدى المشاريع المستقبلية الافتراضي ٢٠٢١، الذي ينطلق غدًا الاثنين، تحت رعاية أمير منطقة الرياض، الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، و بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة.

وتستعرض الهيئة الملكية في المنتدى يوم الثلاثاء مشاريعها المستقبلية في المدن التابعة لها الجبيل وينبع ورأس الخير الصناعية ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية. وتتركز هذه المشاريع في مجالات البنية التحتية والإسكان والرعاية الصحية والمرافق العامة ومجال الأمن والسلامة.

ويعتبر منتدى المشاريع المستقبلية الافتراضي واحدا من أكبر المنصات في الشرق الأوسط التي تستعرض المشاريع المستقبلية. ويهدف المنتدى إلى جمع ملاك المشاريع من جهات حكومية وخاصة مع المقاولين والمهتمين تحت مظلة واحدة لاستكشاف الفرص الاستثمارية في قطاع المقاولات وآلية التأهيل والمنافسة عليها. كما يهدف المنتدى إلى خلق من العلاقات بين ملاك المشاريع والمقاولين والمهتمين، بالإضافة إلى إتاحة فرصة بناء شراكات بين المقاولين أنفسهم.

ووفقًا للموقع الإلكتروني للمنتدى فإن قطاع المقاولات يعد ثاني أكبر قطاع غير نفطي ومساند لتحقيق رؤية المملكة 2030. كما تعد سوق المقاولات في المملكة الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، إذ أشارت تقارير دولية إلى أن حجم المشاريع الجديدة في القطاع تتجاوز الـ 5,000 مشروع بقيمة تصل إلى 6 تريليونات ريال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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