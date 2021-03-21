"تعليم الرياض" يطلق ملتقًى إرشاديًّا للتوعية بأضرار المخدرات.. غدًا

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تحت شعار "وقاية وحماية".. ويستهدف المرشدين الطلابيين في المنطقة

ينطلق، غدًا الاثنين، الملتقى الإرشادي عن بُعد "وقاية وحماية"، للتوعية بأضرار المخدرات، وذلك في إطار الشراكة والتعاون بين الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد الطلابي، ومديرية مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض علي بن محمد الغامدي، أن الملتقى يأتي في إطار التعاون المستمر مع مديرية مكافحة المخدرات و"تعليم الرياض"، للتوعية بأضرار المخدرات ومكافحة السموم، بين الطلاب والطالبات خاصة، والمجتمع عامة، ويستهدف المرشدين الطلابيين في المنطقة.

وأشار "الغامدي" إلى أن الملتقى يتضمن في بدايته كلمةً لمدير إدارة التوجيه والإرشاد بالإدارة عبدالرحمن السبيل، ثم محاضرة عن "دور الإدارة الوقائية بمديرية مكافحة المخدرات وتقديم الجانب الوقائي والعلمي للمرشدين الطلابيين بالمدارس"، يقدّمها مدير إدارة البرامج الوقائية بالإدارة العامة للشؤون الوقائية بمنطقة الرياض الرائد فهد بن محمد الحربي، ومحاضرة عن دور المرشد الطلابي في التوعية بأضرار المخدرات داخل المدرسة والمجتمع التعليمي، يقدّمها المدرب المعتمد في تعليم الرياض منسق برنامج مكافحة المخدرات في مكتب تعليم العزيزية، محمد بن أحمد الزكري.

وأضاف المتحدث الرسمي لتعليم الرياض أن الملتقى الإرشادي "وقاية وحماية"، سيتناول محاضرة بعنوان "ماذا ينبغي عليّ؟" يقدمها مدير التوجيه الفكري والمعنوي بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض وليد بن راشد الثنيان، إضافة إلى محاضرة عن دور ومتابعة أولياء الأمور لأبنائهم خارج المدرسة، يقدمها المدرب المعتمد في تعليم الرياض منسق برنامج مكافحة المخدرات في مكتب تعليم الشمال عبدالله بن إبراهيم الدويش.

ونوّه "الغامدي" إلى الشراكة والتعاون بين الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ومديرية مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض، التي تسهم في توعية المجتمع التعليمي بأضرار المخدرات والسموم والحدّ من انتشارها، وفق خطط وبرامج تعليمية ووقائية تستهدف الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والمرشدين الطلابيين والمرشدات الطلابيات، للوصول إلى مجتمع خال من المخدرات.