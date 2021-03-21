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أمين عام مجلس الوزراء السوداني يزور معهد الإدارة ويتعرّف تجربتَه في التنمية والتطوير

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أمين عام مجلس الوزراء السوداني يزور معهد الإدارة ويتعرّف تجربتَه في التنمية والتطوير أمين عام مجلس الوزراء السوداني يزور معهد الإدارة ويتعرّف تجربتَه في التنمية والتطوير
تم استعراض خطة المعهد الاستراتيجية 2023 ومنصة إثرائي ونظام ذكاء الأعمال

أمين عام مجلس الوزراء السوداني يزور معهد الإدارة ويتعرّف تجربتَه في التنمية والتطوير

التقى مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، صباح اليوم، الأمين العام لمجلس الوزراء بجمهورية السودان الشقيقة عثمان حسين عثمان، يرافقه سفير جمهورية السودان لدى المملكة عادل بشير حسن بشير، والوفد المرافق.

وقد عُقد اجتماعٌ بين الجانبين تعرّف خلاله الوفد السوداني على تجربة المعهد في التنمية والتطوير الإداري، وأساليب العمل والمجالات التي يمكن الاستفادةُ منها في تطوير القيادات الإدارية من خلال البرامج التدريبية التي تقدّمها أكاديمية تطوير القيادات الإدارية في مجالات القياس والتطوير الإداري.

وتمت مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأوجه التعاون بين المعهد والأمانة العامة لمجلس الوزراء السوداني، كما تم تقديم عرض عن خطة المعهد الاستراتيجية 2023، ومنصة إثرائي، ونظام ذكاء الأعمال.


وعقب ذلك قام الوفد بجولة في أرجاء المعهد شملت: مركز الأعمال، والمكتبة المركزية، ومركز الملك سلمان للمؤتمرات، وجناح عرض إصدارات المعهد العلمية، ومركز البيانات، والإدارة العامة لشؤون المتدربين، وعددًا من قاعات التدريب بالمعهد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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