فيديو كابوسي.. الفئران كما لم ترها من قبل وهي تغزو أستراليا كالجراد

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وصفها البعض بأنها "مما تحدثت عنه الكتب السماوية".. والخوف على الصحة العامة

وصف بعضهم هذه المشاهد بأنها "مما تحدثت عنه الكتب السماوية"، وقال آخرون "بل هو كابوس لا نتحمل مشاهدته"، إنها مشاهد تلخص كارثة غزو ملايين الفئران لمناطق كاملة في شرق أستراليا، تلتهم المحاصيل وتجتاح المساكن، ما يثير ردود فعل كثيرة لأناس يعبّرون عن ذعرهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتحت عنوان "أستراليا تعاني من وباء قوارض (توراتي)"، قالت صحيفة "ميل أون لاين" اليوم الأحد، إن ملايين الفئران والجرذان تغزو البلدات الريفية والمدن في ولايتي نيو ساوث ويلز وكوينزلاند في أستراليا.

ويعاني سكان الولايتين من انفجار هائل في أعداد الفئران في الأشهر الأخيرة، حيث غزت القوارض المنازل والحقول وصوامع الحبوب واكتشف بعض السكان وجود القوارض في أنابيب توصيل المياه الي بيوتهم وحقولهم.

وتحدث المزارعون في ولاية نيو ساوث ويلز عن "ازدياد هائل" في هذه القوارض الصغيرة التي تفتك بمخازن الحبوب والحظائر والمساكن، وفق جمعية مزارعي الولاية، الذين يرون أن الوضع ربما خرج عن السيطرة.

وتظهر فيديوهات التقطتها عائلة المزارع موريس المقيمة في مدينة جيلجاندرا الريفية في نيو ساوث ويلز، آلاف الفئران تتنقل بين الأنابيب والآلات في المزرعة، وأثار الفيديو حالة ذعر كبيرة عبر عنها الكثيرون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تقول ابنته ميلاني موريس على موقع فيسبوك "هذا هو الكابوس بعينه. لا أستطيع حتى مشاهدة هذه الفيديوهات".

ويروي ناف سينغ، البائع في سوبر ماركت بمدينة جولارغامبون، إنه يذهب المتجر قبل خمس ساعات من الافتتاح لتنظيف مخلفات الفئران.

ويقول السيد سينغ، في بعض الليالي كان الموظفون يصطادون أكثر من 400 أو 500 فأر.

وفي مدينة كونامبل بولاية نيو ساوث ويلز، قالت إحدى السكان، آن كولين: إن الفئران كانت تتفشى في جميع أنحاء المدينة، حتى إنها استيقظت على رعب وجود فأر في شعرها.

وتروي كولين قائلة: "إنه رهيب ولا يصدق، عدت إلى المنزل بعد أن قضيت بضعة أيام مع ابنتي في مدينة دوبو القريبة، وذهبت إلى المنزل، لم يكن هناك سوى فئران في كل مكان بالمنزل.. لقد أكلوا ملابسي. لقد دخلوا خزانة ملابسي. هناك ثقوب في الأرائك. إنهم يأكلون كل شيء".

وتأتي هذه المشاهد المروعة بعد أن تعرض ثلاثة مرضى بالمستشفيات للعض من قبل الفئران.

وحسب الخبراء فإن الانفجار الهائل في أعداد الفئران يرجع إلى هطول الأمطار الصيفية الغزيرة شرقي أستراليا هذا العام، وذلك بعد سنوات من الجفاف، كما أن زراعة المحاصيل بكثرة وفرت الغذاء لهذه القوارض.

وحسب الصحيفة، فهناك مخاطر صحية شديدة من انتشار الفئران، حيث تم الإبلاغ عن حالة داء البريميات نتيجة انتشار الفئران في المنازل، والبريمية مرض نادر يمكن أن يسبب الفشل الكلوي والتهاب السحايا.

وقالت متحدثة باسم الصحة: يستجيب موظفو الصحة في نيو ساوث ويلز بإجراءات الرقابة المناسبة.

ويخشى المزارعون أن تفتك هذه القوارض الصغيرة ذات الوبر الرمادي بمحاصيلهم. وطالبوا الحكومة بمنح إذن استخدام طارئ لمبيد مصنوع من فوسفيد الزنك للقضاء بأسرع وقت على هذه القوارض.

وقال رئيس جمعية مزارعي نيو ساوث ويلز جيمس جاكسون إن "الوضع آخذ في التفاقم"، لافتًا إلى تلقيه معلومات عن أضرار متزايدة في الولاية.

وأشار إلى أن "مكافحة الفئران مكلفة جدًا. خطورة هذه الآفة أظهرت الحاجة إلى الاستعانة بأفخاخ كثيرة في المنطق الزراعية".