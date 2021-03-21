"تعليم سراة عبيدة" يحتفي باليوم العالمي لمتلازمة داون.. عن بُعد

★ ★ ★ ★ ★

شاركت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة العالم، عن بُعد وعبر برنامج الزوم، في الاحتفاء باليوم العالمي لمتلازمة «داون»، والذي يحتفى به في 21 مارس من كل عام.

وأوضح مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة، الدكتور حسن بن محمد العلكمي، في كلمته خلال الاحتفاء أنه يأتي لغرس مفاهيم مهمة للعناية والاهتمام بفئة غالية علينا جميعاً وهم الطلاب المصابون بمتلازمة «داون»، مشيرًا إلى أن إدارة التعليم عملت على تفعيل مثل هذه الفعاليات في المدارس وخارجها لنقل ثقافة العناية والاهتمام بهذه الفئة الغالية.

وبيّن " العلكمي" أن على أفراد المجتمع دورًا كبيرًا كذلك في دمج هؤلاء مع بقية الأسوياء، وإعطائهم فرصة المشاركة في مثل هذه المناسبات وما تتضمنه من فعاليات هامة.

وعن أهداف هذا اليوم العالمي، أوضح مدير التربية الخاصة بتعليم سراة عبيدة، خالد آل ضيف الله، أنها تكمن في تعريف المجتمع بحالة متلازمة داون، وتفعيل الدور التوعوي والثقافي لدى فئات المجتمع المختلفة، ودمج أطفال متلازمة داون في المجتمع، وتعزيز الثقة بأنفسهم وقدراتهم من خلال مشاركاتهم والدعم النفسي والاجتماعي للمصابين بمتلازمة داون وأسرهم، والتوعية بالبرامج التربوية والتأهيلية الخاصة بهم والتعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات "التعليمية، التأهيلية، الرياضية، الترفيهية، المادية، والدمج المجتمعي".

وتحدثت مديرة التربية الخاصة بتعليم سراة عبيدة ( بنات)، نورة آل سالم، عن أهمية هذا الاحتفاء وما يصاحبه من فعاليات من أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا المتخصصين والمتخصصات والجمعيات الأهلية والمراكز المتخصصة والمدارس والجامعات والوزارات والمؤسسات وأفراد المجتمع بصفة عامة

مشيرة إلى أن لبرامج وفعاليات اليوم العالمي لمتلازمة داون دورًا مهمًا في الشراكة المجتمعية بإقامة المعارض الفنية الخاصة بأطفال متلازمة داون .

يذكر أن الاحتفاء المقام بهذه المناسبة اشتمل على العديد من الفعاليات والمُشاركات، وتمت استضافة مدير ومديرة التربية الخاصة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، ومشرفة العوق العقلي والتوحيد؛ للمشاركة في الملتقى المعد بهذه المناسبة تحت شعار "نتواصل".

