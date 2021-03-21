ماليزيا تطرد كافة الدبلوماسيين الكوريين الشماليين بعد قطع بيونج يانج العلاقات معها

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كوالالمبور- (د ب أ):

أعلنت ماليزيا طرد جميع الدبلوماسيين الكوريين الشماليين من العاصمة كوالالمبور، وذلك بعد قرار بيونج يانج أمس الأول الجمعة بقطع العلاقات.

وقال وزير الخارجية هشام الدين حسين، في بيان اليوم الأحد، إن ماليزيا لجأت إلى هذا الإجراء كرد على "قرار كوريا الشمالية الأحادي وغير المسؤول على الإطلاق بقطع العلاقات الدبلوماسية".

وأعلنت بيونج يانج قطع العلاقات بعد قرار محكمة ماليزية بإمكانية تسليم رجل أعمال كوري شمالي إلى الولايات المتحدة حيث يواجه هناك اتهامات بغسل الأموال.

وأعلنت ماليزيا، من جانبها، أنها ستغلق سفارة كوريا الشمالية في كوالالمبور، والمتوقفة عن العمل منذ عام 2017 في أعقاب اغتيال كيم جونج نام، الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، في مطار كوالالمبور الدولي.

وقال الوزير الماليزي إن مثل هذا الإجراء "يذكّر بأن ماليزيا لن تتسامح أبدا مع أي محاولة للتدخل في شؤوننا الداخلية أو قضائنا أو تمثل عدم احترام لنظام الحوكمة".