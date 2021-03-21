وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى أفغانستان في زيارة غير معلنة

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مصراوي Masrawy

كابول- د ب أ):

صرح مسؤول أفغاني رفيع المستوى، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وصل إلى أفغانستان اليوم الأحد في زيارة لم يتم الإعلان عنها مسبقا.

وأوضح المسؤول أنه من المقرر أن يلتقي الوزير بكبار المسؤولين الأفغان، ومن بينهم الرئيس أشرف غني، في كابول.

ورفض الجيش الأمريكي في أفغانستان التعليق.

وتأتي زيارة أوستن لأفغانستان في وقت تكثف فيه واشنطن جهودها للتوصل إلى تسوية سياسية قبل الانسحاب المحتمل للقوات الأمريكية المتبقية بالبلاد، والبالغ عددهم 2500 ، وذلك في الأول من مايو.

وتجدر الإشارة إلى أن الموعد النهائي هو جزء من اتفاق وقعته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع حركة طالبان العام الماضي في العاصمة القطرية الدوحة.

وبموجب الاتفاق، وعدت الولايات المتحدة بسحب كل القوات الدولية من أفغانستان. وفي المقابل، تعهدت طالبان بقطع العلاقات مع تنظيم القاعدة وغيره من التنظيمات الإرهابية، والدخول في محادثات سلام بين الأفغان أنفسهم.

وبدأ الوزير الأمريكي مؤخرا جولة في آسيا، شملت عقد لقاءات في اليابان وكوريا الجنوبية والهند.

وهذه هي أول زيارة خارجية يقوم بها أوستن إلى آسيا وأفغانستان منذ تولي الرئيس جو بايدن الحكم في يناير.