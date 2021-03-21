النيابة الأردنية : 13 موقوفا في قضية مستشفى السلط وإحالتها إلى المحكمة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

عمان- ( د ب أ):

كشفت السلطات الأردنية اليوم الأحد عن توقيف أربعة أشخاص جدد في قضية انقطاع الأكسجين بمستشفى السلط عن مرضى كورونا ووفاة سبعة منهم .

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم عن نائب عام عمان الدكتور حسن العبداللات قوله إن إجمالي الموقوفين ارتفع بذلك إلى 13 جرى توقيفهم بجرم التسبب بالوفاة .

وأشار إلى أن الموقوفين الجدد هم أمين عام وزارة الصحة ومساعد الأمين العام للشؤون الصحية والفنية، ومساعد الأمين العام للشؤون الخدمات ومدير مديرية الهندسة الطبية في الوزارة.

وأضاف أن النيابة العامة استكملت التحقيق في القضية، إذ استمعت إلى 66 شاهد إثبات، وإجراء تسع خبرات فنية، موضحا أنه تم الاطلاع على 20 مستندا، تحمل في طياتها الإثبات بحق الموقوفين.

وقال العبداللات إن البيانات جميعها أثبتت أن هناك إهمالا وقلة احتراز وعدم مراعاة للقوانين والأنظمة، من قبل الموقوفين ما أدى الى نفاد الأكسجين من الخزانات في مستشفى السلط الجديد، ووفاة سبعة من المرضى.

وأضاف العبداللات أنه بعد التدقيق في البينات، وجدت النيابة العامة أنه لم يتبق ما يوجب الاستمرار في التحقيق، لذلك قررت إقفال التحقيق وإحالة ملف الدعوى بكافة محتوياتها إلى محكمة بداية السلط صاحبة الصلاحية والاختصاص في محاكمة الموقوفين.