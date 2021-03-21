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"السبيعي" يقف على المشاريع المنفذة بمركز القفل

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تفقد رئيس مركز القفل، التابع لمحافظة صامطة، سحمان بن مبارك السبيعي، يرافقه رئيس بلدية القفل، المهندس مشاري بن حسن الحاذق، عددًا من المشاريع البلدية المنفذة والجاري تنفيذها في المركز القرى التابعة له.

وشملت الجولة مشروع حديقة الحقلة، ومشروع استراحة البلدية، ومشاريع درء أخطار السيول والمزلقانات، ومشاريع إنشاء الملاعب الرياضية.

وثمن رئيس مركز القفل خلال جولته الأعمال التي تقوم بها البلدية القفل لتنفيذ المشاريع ومتابعتها وفق العقود المبرمة مع الشركات المنفذة، ليتم التنفيذ وفق المقاييس والمعايير المطلوبة وبجودة عالية، في ظل الدعم اللامحدود من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين لكل ما من شأنه الرقي بالتنمية، والعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه أي مشروع خدمي أو غيره

وثمن رئيس بلدية القفل، لرئيس المركز هذه الجولة للاطلاع على المشاريع التي سوف تخدم المركز والقرى التابعة له.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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