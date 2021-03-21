أمير حائل يسلّم الدفعة الجديدة من الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي

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كرّم عدداً من الجمعيات الشريكة في تسليم الوحدات وتنفيذ المبادرات التطوعية

‬سلّم الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بالإمارة اليوم، الدفعة الجديدة من الوحدات السكنية للأسر المستحقة من مستفيدي الإسكان التنموي في مشروع إسكان حائل.

ونوّه بدعم القيادة الحكيمة لبرنامج الإسكان التنموي، ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مؤكداً أن تسلم الأسر وحداتهم السكنية اليوم بالتكامل ما بين الإسكان التنموي والجمعيات الأهلية بالمنطقة.

وكرّم أمير المنطقة عدداً من الجمعيات الشريكة مع الإسكان التنموي في تسليم الوحدات وتنفيذ المبادرات التطوعية والتنموية.

يُذكر أنه تم تخصيص 200 فيلا سكنية في مشروع الوزارة للأسر الأشد حاجةً من مستفيدي الضمان المستحقين للإسكان التنموي من خلال الجمعيات الأهلية الشريكة في المنطقة التي تعمل على دراسة الاحتياج لهذه الأسر مع الإسكان التنموي؛ لتمكينهم من السكن الميسر وتطوير وبناء قدراتهم لتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.