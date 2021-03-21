مصراوي ينفرد بنشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

حصل "مصراوي" على نص التقرير السنوي الثالث للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن عام 2020، والذي انتهى المجلس من إعداده وصدّق عليه كرم جبر رئيس المجلس، وجاء في 92 صفحة.

وتضمن التقرير 8 أبواب هي: "نحو إعلام تنموي مسؤول، وأهداف المجلس واختصاصاته، وحرية الرأي والتعبير، والتحديات والمواجهة الإعلامية، ونشاط المجلس، واجتماعات المجلس واللجان، وتقرير لجنة الشكاوى، وتقرير الأمين العام".

وأرسل المجلس التقرير لرئيس الجمهورية ومجلس النواب، حيث قال في مقدمته: "يسعد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن يتقدم بتقريره السنوي الثالث إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وإلى مجلس النواب تطبيقا للمادة 92 من قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وبحسب التقرير، يتناول التقرير جهود المجلس ونشاطه، كما يتضمن اقتراحات المجلس للاضطلاع باختصاصاته، وكذلك الأداء الصحفي والإعلامي والتعدد والتنوع في هذا الأداء، ومتابعة الالتزام بالمعايير والقواعد والأصول المهنية ومدى تمتع وسائل الإعلام والإعلاميين والصحفيين بحرية الرأي والتعبير والالتزام بالأكواد ومواثيق الشرف الصحفية والإعلامية.

وأكد المجلس، على أن التقرير يصدر هذا العام في ظل التحديات الجسام التي تواجه العالم بسبب فيروس كورونا والتي تضررت منها قطاعات كبيرة وعلى رأسها الإعلام، كما يستعرض التقرير استراتيجية المجلس خلال المرحلة القادمة.

وشدد المجلس أنه استطاع ترسيخ حرية الرأي والتعبير في ضوء احترام حقوق الآخرين وسمعتهم وحماية الأمن القومي والنظام العام والصحة العامة والآداب العامة، وساهم في فتح الباب لجميع الاتجاهات في مختلف وسائل الإعلام.

كما دعم المجلس المهنية واستقلالية وسائل الإعلام وتمكينها من تقديم مادة إعلامية بناءة تحترم الجمهور وتعبر عنهم وتناقش مشاكلهم وتشاركهم أحلامهم وذلك من خلال الأكواد والمعايير الإعلامية التي أصدرها المجلس.

وينشر مصراوي التقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على النحو التالي.​