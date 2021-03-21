وزيرة التضامن: نتعاون مع الهيئة الهندسية لتطوير 40 دار رعاية تليق بتنشئة أبنائنا

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مصراوي Masrawy

قالت الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي: "إن الأعداد الحقيقية للغارمات غير دقيقة، وهناك دراسة حديثة تفيد أن العدد يصل إلى 30 ألف سجينة غارمة، وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي مع الجمعيات الشريكة بسداد ديون 50% من الغارمات المسجونات؛ للعمل على إخراجهن من السجون والعودة إلى أسرهن، وتعقب سماسرة الإقراض".

وأضافت القباج، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2021، في حضور الرئيس السيسي، اليوم الأحد: "وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم تشكيل لجنة وطنية تضم جميع الجهات المعنية؛ لوضع خطة تنفيذية مفصلة تشمل تعديلات تشريعية وتطوير قاعدة بيانات موحدة وإجراء ربط شبكي دقيق لحصر المستحقين وضمان عدم ازدواجية الصرف من أكثر من جهة".

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي بأنه "يتم تنفيذ حملات توعية لترشيد الاستهلاك غير الواعي والتوعية من أضرار اللجوء إلى الاقتراض غير الآمن"، موضحة أن الوزارة تقوم بالشراكة مع الجمعيات الأهلية بتقديم دعم نقدي وعيني بقيمة مليار و340 مليون جنيه سنويًّا، مستهدفة 440 ألف يتيم ويتيمة.

وأشارت القباج إلى أن الوزارة تقوم برعاية 22 ألفًا من الأيتام في دور رعاية اجتماعية أو في أسر كافلة، وتعمل الوزارة جاهدة على أن تتوسع في كفالة الأطفال وخفض عدد المؤسسات؛ لضمان تنشئة الأطفال وتربيتهم في بيئة أسرية طبيعية.

واستطردت وزيرة التضامن الاجتماعي: "وبناء على توجيهات سيادتكم وحرصكم الكريم أن ينشأ أبناؤنا في دور رعاية متطورة، تم التعاون مع الهيئة الهندسية بدراسة تطوير 40 دار رعاية؛ لتليق بتنشئة أبنائنا سيتم عرضها على الرئيس قريبًا".

وأضافت القباج أن لدى الوزارة حاليًّا 10 آلاف رائدة ومثقفة مجتمعية تفضل الرئيس السيسي بزيادتها إلى 7 آلاف، ونستكملها حاليًّا بـ10 آلاف أخرى من سيدات "تكافل وكرامة" المتعلمات؛ لتوظيفهن لتغيير مجتمعاتهن من الداخل.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي: "إن الأمومة تعد من أهم الأدوار في حياة المرأة وفي تكاثر المجتمعات البشرية، فبر الأمهات وخدمتهن بأقصى الطاقات هو من شيم الشرفاء وخلق الأنبياء".

وأعربت القباج عن شكرها وتقديرها لكل النساء من الفرق الطبية والتمريض والأجهزة المساعدة، وأمهات وزوجات الرجال اللائي تصدين لفيروس كورونا، مقدمة تعازيها للأسر التي فقدت أحد أعضائها.

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلةً: "عظيم التحية والاحترام للسيدات الصابرات الصامدات المحتسبات البطلات أمهات الشهداء، فخرًا وسلامًا يا صاحبات العزة والكرامة، ألهمكن الله الصبر والدعاء، وهنيئًا لأولادكن الشهداء فهم بالجنة ينعمون".