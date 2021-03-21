وزير خارجية الصومال يصل القاهرة لبحث التعاون المشترك

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي ظهر اليوم الأحد، محمد عبد الرازق محمود وزير الخارجية الصومالي، قادما على رأس وفد فى زيارة للبلاد تستغرق عدة أيام، يبحث خلالها دعم علاقات التعاون وآخر التطورات الأفريقية خاصة في القرن الأفريقي.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار وصل وزير الخارجية الصومالي، والوفد المرافق له وتم إنهاء إجراءات وصولهم من استراحة كبار الزوار بالمطار، وكان في استقبالهم مسئولين بوزارة الخارجية.

وكان وزير خارجية الصومال قد استقبل ديسمبر الماضي، السفير شريف عيسي مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الخامس للشراكة الدولية مع الصومال، والذي عقد بالعاصمة الصومالية مقديشيو، حيث تم خلال اللقاء طبقا لبيان إعلامي للخارجية، بحث التطورات التي تشهدها الساحة الصومالية، بجانب الأوضاع الإقليمية في دول الجوار وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، فضلاً عن النظر في سُبُل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين على نحو يعكس علاقات الصداقة التاريخية، والممتدة بين البلدين الشقيقين ويؤكد الانتماء العربي للصومال.

​