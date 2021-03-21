أبرزها قانون العمل وختان الإناث.. رئيس الشيوخ يحيل عددا من القوانين للجان النوعية

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، رئيس مجلس الشيوخ عددا من مشروعات القوانين المحالة إليه من مجلس النواب وفقا للدستور للجان النوعية المختصة.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة تقارير اللجان النوعية حول مشروع قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث في قانون العقوبات ومشروع قانون القطن.

وجاءت أبرز القوانين المحالة للجان النوعية هي: "مشروع قانون الحكومة المحميات الطبيعية ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والإقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن العمل ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نقابة المهندسين ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نقابة الفلاحين.

كما يتم إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973، في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن ومشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ومشروع قانون باصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني ومشروع قانون التامين الموحد ومشروع قانون الماليه العامة الموحد ومشروع قانون بشأن الوقف الخيري ومشروع قانون بشأن السلك الدبلوماسي ومشروع قانون بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ومشروع قانون بشأن المجلس القومي للمرأة ومشروع قانون بشأن إنشاء المجلس القومي للسكان والتنمية ومشروع قانون تحسين أوضاع هيئات التمريض والعاملين بالقطاع الصحي

وتعقد لجان مجلس الشيوخ اجتماعاتها اليوم لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المحالة إليها حيث تعقد لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب يوسف عامر، اجتماعا الأحد المقبل، لمناقشة مشروع قانون انشاء صندوق الوقف الخيري.

وتناقش لجنة الإسكان تعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين.

وتناقش لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار برئاسة النائب محمود مسلم خلال اجتماعها غدا خطة عمل اللجنة الإعلام كما تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي، برئاسة النائب الفريق أسامه الجندي، اجتماعا اليوم الأحد لوضع خطه عمل اللجنة.

وتناقش لجنة الطاقة خطة مشروع قانون العمل كما تناقش لجنة المالية والاقتصادية اجتماعها اليوم لمناقشة قانون الصكوك السيادية ومشروع قانون التأمين الموحد ومشروع المالية العامة الموحد.

وتناقش لجنة الصحة والسكان مشروع قانون تحسين اوضاع هيئات التمريض والعاملين بالقطاع الصحي.

وتناقش لجنة مشتركة من لجنة التشريعية ولجنة التضامن الاجتماعي تعديلات مشروع ذوي الإعاقة.​