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ننشر النص الكامل لتعديلات "الشيوخ" على قانون تغليظ عقوبات ختان الإناث

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ننشر النص الكامل لتعديلات "الشيوخ" على قانون تغليظ عقوبات ختان الإناث ننشر النص الكامل لتعديلات "الشيوخ" على قانون تغليظ عقوبات ختان الإناث

مصراوي Masrawy

02:54 م الأحد 21 مارس 2021

كتب- نشأت علي:

بدأ مجلس الشيوخ، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.

وجاءت التعديلات المقدمة من في المادتين (242 مكررا)، و(242 مكررا أ) ونص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".​

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