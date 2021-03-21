"العبدالعالي": لا ارتباط بين اللقاحات والجلطات.. لم نسجل أي وفيات مرتبطة بأخذ اللقاح

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قال: لا يوجد حاجة لتأجيل الحمل بعد اللقاح.. ولن يؤثر على المرضع ولا على الرضيع

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن بعض دول العالم ما زالت ترصد موجات جديدة من كورونا، كاشفاً أن المملكة لم تُسجل -ولله الحمد- أي وفيات ناجمة أو مرتبطة بأخذ اللقاح.

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي اليومي حول مستجدات #فيروس_كورونا: الحمد لله تجاوزنا 3.026.355 جرعة معطاة من اللقاحات.

وتابع: الحالات الحرجة المصابة بـ #فيروس_كورونا تمر بمرحلة تذبذب.

وقال "العبدالعالي": لا يوجد حاجة لتأجيل الحمل بعد أخذ اللقاح ولا يوجد ارتباط بين اللقاحات كمسبب للجلطات، وكل الجهات العلمية المتخصصة والمعنيّة أثبتت أن هذه المعلومات غـيـر صحيحة وغـيـر دقيقة.

وأضاف: المانع الوحيد لأخذ اللقاح هو المناعة المفرطة الشديدة من اللقاح نفسه والسيدة المرضع بإمكانها أخذ اللقاح، فلن يؤثر عليها -بإذن الله- ولا على الرضيع.