أمير الشمالية يستقبل أهالي طريف وينوه بدعم القيادة لتحقيق الرخاء للمواطنين

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داعياً الجميع للعمل بكل جهد من أجل تحقيق تطلعات هذه القيادة

استقبل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمقر محافظة طريف اليوم، أهالي المحافظة.

ونوه بدعم القيادة الرشيدة لتسهيل سبل العيش وتحقيق الرفاه والرخاء للمواطنين, داعياً الجميع للعمل بكل جهد من أجل تحقيق تطلعات هذه القيادة، وتقديم الأفضل دائمًا لأبناء وبنات المنطقة, مشيرًا إلى أن زيارته للمحافظة جاءت للاطلاع على الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والوقوف على سير العمل وتلمس احتياجات أهالي المحافظة وتلبية طلباتهم.أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز