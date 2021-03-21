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قتيل وثلاثة جرحى في هجوم في جنوب شرق إيران

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قتيل وثلاثة جرحى في هجوم في جنوب شرق إيران قتيل وثلاثة جرحى في هجوم في جنوب شرق إيران

مصراوي Masrawy

02:29 م الأحد 21 مارس 2021

طهران- (أ ف ب):

أدى تفجير إلى سقوط قتيل وثلاثة جرحى الأحد في محافظة سيستان بلوشستان الواقعة في جنوب شرق إيران، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وقالت الوكالة أن "الانفجار وقع في الساعة 09,30 (06,00 ت غ) من صباح اليوم (الأحد) ونفذته مجموعة إرهابية مرتبطة بالغطرسة العالمية في إحدى ساحات مدينة سراوان" التي تبعد نحو خمسين كيلومترا عن الحدود الباكستانية.

وأضافت أن التفجير "أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة مواطنين بينهم امرأة من المارة".

ووقع الهجوم في اليوم الأول من العام الإيراني 1400 بعد نحو شهر من اشتباكات دامية في سيستان بلوشستان.

وذكرت وسائل إعلام حكومية إيرانية أن شخصين احدهما شرطي قتلا في سراوان أواخر فبراير في أعمال عنف مرتبطة بتجارة الوقود مع باكستان المجاورة.

لكن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ذكر في بداية مارس أن 12 قتيلا على الأقل بينهم قاصران سقطوا، واتهم القوات المسلحة بالإفراط في استخدام القوة، في انتهاك لـ "قواعد الاشتباك".

وهز تمرد لجماعة سنية من البلوش محافظة سيستان بلوشستان ذات الغالبية السنية والفقيرة من 2005 إلى 2010.

ولا تزال الهجمات والاشتباكات بين قوات الأمن ومجموعات مسلحة تتكرر.

وتحمل طهران جماعات جهادية أو انفصالية مسؤولية هذه الهجمات، وتتهم إسلام أباد أو الرياض في كثير من الأحيان بدعمها.

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