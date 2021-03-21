رئيس "القابضة للمطارات": الاعتماد الصحي عزز من عودة شركات الطيران

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

قال المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن حصول 8 مطارات دولية مصرية على شهادات الاعتماد الصحي للسفر الآمن، من المجلس العالمي للمطارات "ACI" في ظل جائحة كورونا؛ وهي مطارات (القاهرة وشرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب وسوهاج وأسيوط)، هو بمثابة شهادة ثقة لسلامة إجراءات السفر الصحية بالمطارات المصرية.

وأضاف محروس، خلال بيان له اليوم الأحد، أن هذا يعد أيضًا رسالة طمأنة لكل ضيوف مصر القادمين لزيارتها أو المارين بها من ركاب الترانزيت؛ سواء أكانوا من المسافرين أم الأطقم الجوية على متن الرحلات.

وذكر رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أنه على مدار عام تقريبًا، ومنذ تفشي جائحة كورونا، لم تتوقف عملية المراجعة والتعقيم وتطبيق كل الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة؛ حفاظًا على صحة وسلامة جميع المترددين عبر المطارات المصرية والعاملين بها من مختلف الجهات؛ وهو الأمر الذي كُلل بحصول أهم مطاراتنا على الاعتماد الصحي للسفر الآمن.