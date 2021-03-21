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رئيس الشيوخ يهنئ الشعب المصري بذكري استرداد طابا

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رئيس الشيوخ يهنئ الشعب المصري بذكري استرداد طابا رئيس الشيوخ يهنئ الشعب المصري بذكري استرداد طابا

مصراوي Masrawy

02:05 م الأحد 21 مارس 2021

كتب- نشأت علي:

وجه المسشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بالتهنئة للشعب المصري، بمناسبة ذكرى نجاح الجهود الدبلوماسية المصرية في استرداد طابا بعد جهود القوات المسحلة في العبور والنصر في 6 أكتوبر.

وقال في بداية أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: تحية لرجال الأوفياء من القوات المسحلة والدبلوماسية المصرية العريقة الذين بذلوا كل غال ونفيس حتى تحرير آخر شبر من أرض مصر.

كما توجه رئيس مجلس الشيوخ، بالتحية لأمهات مصر بمناسبة عيد الأم، قائلا: تحية لكل مصر بذلت وضحت من أجل بناء جيل يتحمل المسئولية للعبور إلى المستقبل.

واختتم كلمته في التهنئة، قائلا: لكل أم تحية، وكل عام وهن بخير.​

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