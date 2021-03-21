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مكة.. إغلاق 11 منشأة وإشعار 27 لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية

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مكة.. إغلاق 11 منشأة وإشعار 27 لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية مكة.. إغلاق 11 منشأة وإشعار 27 لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية
ضمن 117 جولة رقابية للبلدية على المنشآت الغذائية

مكة.. إغلاق 11 منشأة وإشعار 27 لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية

نفَّذت وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية، التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 117 جولة رقابية على المنشآت الغذائية؛ وذلك لضمان عدم انتشار وتهيئة الأجواء الصحية، وإبعاد كل ما يمكن أن يسبب خطراً على الصحة العامة.

وأسفرت الجولات عن إغلاق 11 منشأة تجارية مخالفة للأنظمة وغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، إضافةً إلى إشعار 27 منشأة تجارية أُخرى بمراجعة البلدية لمخالفة الأنظمة الصحية اللازمة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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