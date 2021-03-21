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الباحة.. إغلاق 21 منشأة لم تلتزم بالتدابير الاحترازية

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الباحة.. إغلاق 21 منشأة لم تلتزم بالتدابير الاحترازية الباحة.. إغلاق 21 منشأة لم تلتزم بالتدابير الاحترازية
نفذت الفرق الميدانية بالأمانة والبلديات نحو ٣٦٤٨ جولة

الباحة.. إغلاق 21 منشأة لم تلتزم بالتدابير الاحترازية

أغلقت أمانة منطقة الباحة خلال الأسبوع الماضي ٣١ منشأة وحررت ٩٥ مخالفة تجارية لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحد من تفشي المستجد.

ونفذت الفرق الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة لها بالمنطقة نحو ٣٦٤٨ جولة رقابية على المنشآت التجارية في مدينة الباحة ومحافظات المنطقة، وذلك ضمن الخطة الميدانية والجهود الرقابية المكثفة التي تطبقها الأمانة وبلديات المنطقة لضمان التزام جميع المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في المطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية ومحلات الحلاقة وما في حكمها.أمانة منطقة الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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