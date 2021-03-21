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وزارة العدل: الموثقات نفذن 16700 عملية خلال العام الماضي

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تهدف إلى التسهيل على الأفراد والمؤسسات والشركات للاستفادة من الخدمات

وزارة العدل: الموثقات نفذن 16700 عملية خلال العام الماضي

أسهم تمكين وزارة العدل للمرأة في قطاعاتها المختلفة، ومنحها رخصة التوثيق، في خدمة أكبر عدد من المستفيدين، لا سيما مع تقديم الموثقات خدماتهن في وقت العمل وخارجه وعلى مدار الأسبوع.

وكشفت وزارة العدل، عن تنفيذ الموثقات 16753 عملية توثيق في العام المنصرم 2020، بارتفاع قدره 1043%، عن العام الذي قبله الذي شهد إجراء 1466 عملية.

وأوضحت الوزارة أن عدد الموثقات ارتفع إلى 120 موثقة، يقدمن الخدمات من خلال خدمة "الموثق"، في أوقات عمل صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع، وفق عملية إلكترونية متكاملة.

وبينت الوزارة أن الخدمات التي تقدمها الموثقات تتمثل في إصدار الوكالات وفسخها، وتوثيق عقود تأسيس الشركات، وإفراغ العقارات، والإقرارات بالديون وسدادها، والرهن العقاري.

وأكدت وزارة العدل أن خدمة الموثق، تهدف إلى التسهيل على الأفراد والمؤسسات والشركات للاستفادة من الخدمات ذاتها المقدمة عبر كتابات العدل، بإتاحتها في أي وقت ومن أي مكان بجودة عالية وفي وقت قصير.

وزارة العدل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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