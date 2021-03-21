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"قادرون على تدبيرهم".. : تكلفة المرحلة الأولى لتطوير الريف قد تتجاوز 200 مليار جنيه

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"قادرون على تدبيرهم".. السيسي: تكلفة المرحلة الأولى لتطوير الريف قد تتجاوز 200 مليار جنيه "قادرون على تدبيرهم".. : تكلفة المرحلة الأولى لتطوير الريف قد تتجاوز 200 مليار جنيه

مصراوي Masrawy

02:31 م الأحد 21 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح ، إن بدأت في مبادرة "حياة كريمة" منذ سنوات ورأت أهمية توسيع هذه المبادرة لتشمل قرى الريف المصري.

وأضاف السيسي، خلال احتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2021، اليوم الأحد: "وجدنا الاحتياج ضمن حياة كريمة أخذ قفزة كبيرة أوي، الحصر الأول لعدد الوحدات اللي محتاجين نعمل فيها تدخل وأعمال تليق بالأسر تصل لـ 100 ألف وحدة في 1500 قرية".

وتابع الرئيس: "الهدف إن السيدات المصريات في الريف لا تعاني من الحاجة، باقي الأمور الأخرى زي الصرف الصحي والغاز لو أمكن وغيرها إحنا حريصين نعمل ده.. رئيس الوزراء بيقولي لما لجأنا للأرقام إنه بدل 150 مليار جنيه لـ 1500 قرية في المرحلة الأولة ممكن نصل لـ 200 مليار وشوية".

واختتم الرئيس السيسي: "إن شاء الله متصور إن الحكومة والدولة قادرة على تدبير الأموال دي، لتحسين حياة ما يقرب من 55 أو 60 مليون إنسان في المناطق دي وعلى رأسهم المأرة المصرية".

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