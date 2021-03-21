أخبار عاجلة

كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة -
القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية -
جيبوتي تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية المتكررة على السعودية بطائرات مسيّرة واستهداف المدنيين -
مركز الشرائع ونادي النشامى التطوعي يختتم مبادراتهما بممشى مواقف السيارات -
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
الـ "FBI" يبحث عن سيوف سعودية سُرقت قبل 43 عاماً في أمريكا -
كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

عن عمر يناهز 90 عاما.. وفاة الكاتبة نوال السعداوي

Print
عن عمر يناهز 90 عاما.. وفاة الكاتبة نوال السعداوي عن عمر يناهز 90 عاما.. وفاة الكاتبة نوال السعداوي

مصراوي Masrawy

02:26 م الأحد 21 مارس 2021

كتب- مصراوي:

رحلت الدكتورة نوال السعداوي منذ قليل بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ90 عاما.

وقد عانت السعداوى مؤخرا من أزمة صحية نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات.

والسعداوى واحدة من أشهر الكاتبات المصريات، وقد حققت شهرة عالمية، فكثير من المجلات العالمية تعرفها، وقد رشحتها مؤسسات دولية لجائزة نوبل، حسبما يذكر البعض.

ولدت فى 27 أكتوبر عام 1931، طبيبة وكاتبة وروائية مصرية مدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص، تعتبر واحدة من أهم الكاتبات المصريات والأفريقيات على مر العصور، حصلت على جائزة الشمال والجنوب من مجلس أوروبا. وفى عام 2005 فازت بجائزة إينانا الدولية من بلجيكا، وفي عام 2012 فازت بجائزة شون ماكبرايد للسلام من المكتب الدولى للسلام فى سويسرا.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

شبكة عيون الإخبارية