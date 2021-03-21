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مجلس الشيوخ يبدأ جلسته العامة لمناقشة 3 تقارير محالة من "النواب "

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مجلس الشيوخ يبدأ جلسته العامة لمناقشة 3 تقارير محالة من "النواب " مجلس الشيوخ يبدأ جلسته العامة لمناقشة 3 تقارير محالة من "النواب "

مصراوي Masrawy

02:07 م الأحد 21 مارس 2021

كتب- نشأت علي:

بدأ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، أعمال الجلسة العامة؛ لمناقشة 3 تقارير لجان محالة من مجلس النواب.

وتناقش الجلسة العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة والسكان عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات "ختان الإناث".

ويناقش مجلس الشيوخ أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

ويناقش مجلس الشيوخ أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الزراعة والري والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن الأحكام الخاصة بالقطن.

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