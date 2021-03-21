★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

وجَّه النائب أحمد الطيبي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، استنادًا إلى المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن ارتفاع الأسعار وزيادة أسعار جميع السلع التي تهم المواطنين من محدودي الدخل والطبقات المتوسطة والفقيرة، ونحن على أعتاب شهر رمضان الكريم؛ مما يتطلب تشديد الرقابة على السوق المحلية .

وأكد الطيبي، خلال بيان له اليوم الأحد، أن يقظة الحكومة بجميع أجهزتها والتحرك المسبق نحو مراقبة ومحاسبة جشع التجار، سيمنعان حدوث أزمات أو اختفاء السلع من الأسواق؛ خصوصًا ونحن على أعتاب شهر رمضان المعظم، الذي له طبيعة خاصة عند المصريين؛ ولذلك يجب أن تكون هناك استعدادات لمواجهة بعض الأزمات التي تحدث جراء جشع التجار .

وطالب النائب الحكومة بتكثيف وإحكام الرقابة على الأسواق لتثبيت الأسعار حتى يشعر المواطنون بجدوى وفاعلية جهود الحكومة نحو خفض أسعار السلع وتوفيرها بجميع أنواعها .