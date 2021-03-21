الصين تتبرع بمعدات لجيش زيمبابوي للكشف عن كورونا

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مصراوي Masrawy

هراري- (أ ش أ (:

تبرعت شركة "Satewave Technologies" الصينية بمساعدات طبية لوزارة الدفاع الزيمبابوية؛ تضمنت جهازي PCR و100 علبة اختبار كورونا، بالإضافة إلى 100 صندوق يضم بعض أدوات الطب الصيني التقليدي؛ تقديرا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأهدت الشركة الصينية للوزارة 4 أجهزة تكييف لمعمل الحاسب الآلي بكلية التدريب الأكاديمي والأركان التابعة لقوات الدفاع الزيمبابوية.

وأعرب وزير الدفاع الزيمبابوي، أوبا موتشينجوري-كاشيري، الذي كان في استقبال التبرعات التي بلغت قيمتها الإجمالية 63,500 دولار، عن خالص تقديره لهذه اللفتة الطيبة التي ستساهم في تحسين بيئة التعلم داخل المعمل، إذ كان الطلبة وأعضاء هيئة التدريس يشكون من ارتفاع درجة الحرارة المتولدة من أجهزة الحاسب داخل المعمل، خاصة في فصل الصيف.

وتتخصص الشركة الصينية، التي تتخذ من العاصمة الزيمبابوية هراري مقرا لها، في تقديم مجموعة متنوعة من الحلول التقنية التي تشمل أجهزة الإضاءة بالطاقة الشمسية وكاميرات المراقبة وعدادات المياه والكهرباء الذكية.