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مكة.. إزالة 9 حظائر عشوائية ومصادرة 68 رأساً من الأغنام

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تم تسليمها لوحدة الذبح وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات

مكة.. إزالة 9 حظائر عشوائية ومصادرة 68 رأساً من الأغنام

أزالت الفِرق الرقابية في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 9 حظائر أغنام عشوائية، ضمن نطاقها الإشرافي، وأسفرت الإزالة عن مصادرة 68 رأساً من الأغنام وتسليمها لوحدة الذبح، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات المتبعة من قبل المراقبين.

وأكدت وكالة البلديات استمرار الحملات الرقابية الميدانية ومواصلة الجهود والاهتمام والعناية بالصحة العامة، داعيةً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات الصادرة من خلال الرقم الموحد 940 وقنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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