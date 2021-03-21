بالصور "فيل العلا" يتفوق على أفيال الصين والجزائر وعدن.. هنا القصة

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ظواهر طبيعية في الدول

يعج العالم بأشكال تضاريسية استثنائية تختلف عن غيرها من الأشكال والظواهر الطبيعية وخاصة الأشكال الصخرية، وتثير هذه الأشكال عدسات المصورين والكثير من السياح والزوار مما يجعل هذه الأشكال تتصدر الاهتمام العالمي وتنسج حولها القصص.

وتتميز المملكة العربية السعودية بوجود العديد من هذه الأشكال، بل كثرتها في ربوع المملكة شكلتها الرياح أو الماء وأكسبتها روعة وجمالاً مذهلاً.

وموضوعنا هو "جبل الفيل"، وهو أحد أبرز نموذج للتشكيلات الصخرية المميزة في المملكة والعالم، وهناك العديد من صخور الفيل أو جبال الفيل بالعديد من الدول، منها الجزائر والصين واليمن وأمريكا وأيسلندا وكندا، وربما صخرة الروشة في لبنان يعتبرها البعض ضمن أشكال جبال الفيل بالعالم.

جبل الفيل بالسعودية

وهي صخرة عملاقة تقع في منطقة العلا وترتفع 52 مترًا تقريبًا، وهي تجسم بشكل كبير للغاية بالفيل العملاق، سواء من بدنه وخرطوم يتدلى ليصل للأرض، ولتكون صخرة العلا هي الكأثر اتساقًا وجمالاً لقربها لشكل الفيل.

جبل الفيل الصيني

هو صخرة مرتفعة في مقاطعة قويلين عند التقاء نهر تواها ونهر ليجيانغ بالصين، وأصبحت رمزًا وطنيًا للمقاطعة، وهي من أهم المناطق التاريخية وأفضل أوقات مشاهدتها في الليالي المقمرة، حيث يتألق الماء على ضوء القمر وطول الصخرة 52 مترًا تقريبًا.

جبل الفيل الجزائري

يقع في منطقة الأهجار والطاسيلي، وهي تعد واحدة من أكبر وأعظم المتاحف المفتوحة الصحراوية، وجبل الفيل هو واحد من أكثر الأشكال الحجرية شهرة في صحراء الجزائر.

جبل الفيل في عدن

يتشكل على شكل قوس طبيعي يقع في خليج الساحل الذهبي "جولد مور"، بكريتر عدن نتج بفعل عوامل حركة المد والجزر لمياه المحيط.