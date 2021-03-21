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جدة.. "الزراعة" تطلق أسبوع البيئة تحت شعار "لنا ولأجيالنا"

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جدة..

أطلق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار "البيئة لنا ولأجيالنا" .

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المهندس عادل بن مطلق الشيخ أن هناك حملة تشجير بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز تستهدف زراعة أكثر من 1000 شتلة في عدد من المواقع المستهدفة داخل الحرم الجامعي، حيث تم زراعة أكثر من 90 شتلة في سكن طلاب جامعة الملك عبدالعزيز، وهي امتداد لعمليات التشجير السابقة المتميزة في الجامعة والتي تستهدف زراعة 60 ألف شتلة على عدة مراحل برعاية عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود محمد القحطاني، وبمشاركة المتطوعين من منسوبي الجامعة .

وأكد "الشيخ" على أهمية زيادة المساحات الخضراء لما لها من فوائد جمالية، وبيئية، وصحية، واجتماعية، بما تسهم به الأشجار في التخفيف من حدة التغير المناخي.

جدير بالذكر أن جامعة الملك عبدالعزيز أولت اهتماماً بالبيئة الخضراء وزيادة المسطحات من خلال التشجير والإنتاج وتنسيق الحدائق وخلق بيئة تعليمية جاذبه ومستدامة وأهلها هذا الحصول على مركز متقدم عالمياً ضمن تصنيف ( GREEN METRIC ) .

وأطلق مكتب وزارة البيئة بمحافظة جدة مبادرة تشجير أخرى مع جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة قطاع جنوب جدة في سبع مواقع (مركز حي المنتزهات النموذجي، مركز حي الأمير فواز، مركز حي النزلة، مركز حي النسيم النسائي، مركز حي السامر الرجالي، ومركز حي السليمانية) تماشيًا مع أهداف رؤية ٢٠٣٠ في حماية البيئة والموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيقًا لأهداف برنامج التحول الوطني وتحسين جودة الحياة .

جدة..

جدة..

وزارة البيئة والمياه والزراعة جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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