شاهد.. "آل الشيخ" في زيارة مفاجئة لمنسوبي مركز الدعوة بجدة

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التقى بالعاملين واطمأن على مستوى الخدمات المقدمة وشدد على القدوة

فاجأ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، منسوبي مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، بجولة تفقدية، صباح اليوم الأحد، وقف خلالها على عمل المركز والتقى بالعاملين فيه، واطمأن على مستوى الخدمات المقدمة لتحقيق رسالة الوزارة وأهدافها العامة.

وأكد "آل الشيخ"، خلال لقائه مدير المركز صفوان بن محمد اليحياوي والموظفين، أهمية الارتقاء بالعمل بما يحقق رسالة الوزارة وأهدافها العامة وتكثيف العمل الدعوي الذي يلامس حاجة المجتمع، لا سيما ما يتصل بنشر منهج الوسطية والاعتدال والحث على العمل وفق الإجراءات الاحترازية.

وشدد الوزير على أن الدعاة هم القدوة، وينبغي أن يكونوا على قدر المسؤولية في الانضباط والحرص على العمل ومراعاة الأنظمة والضوابط والتعليمات التي تصدرها الجهات الرسمية، مؤكداً أن الدعاة أهل رسالة ولا بد أن تكون مؤثرة، وذلك بأن تكون الأقوال موافقة ومتطابقة مع الأفعال.

واستمع "آل الشيخ" لاستفسارات الدعاة والعاملين بالمركز وفق البروتوكولات الصحية وأجاب عن استفساراتهم، كما اطّلع على حاجاتهم التي ستسهم في الرقي والتطوير للرسالة الدعوية بالمحافظة والمراكز التابعة لها.

وتأتي الجولة في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها الوزير للوقوف على قطاعات الوزارة والالتقاء بالمسؤولين للاطلاع على سير العمل وتفقد الاحتياجات؛ تحقيقاً لتوصيات القيادة الرشيدة التي تنص على قيام كبار المسؤولين بالدولة بالجولات التفقدية للوقوف على خدمات القطاعات الحكومية وتطوير أدائها وخدماتها لخدمة الوطن والمواطن.

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ