العصائر العضوية الأوروبية الفائقة تدخل أسواق دبي نظرًا للطلب المرتفع

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أعلنت حملة الاتحاد الأوروبي عن حملة تذوّق للعصائر تحت عنوان "العصائر العضوية الأوروبية"، ستُعقد هذه الحملة في المدة من مارس - أبريل 2021، بإمارة دبي. من المقرر إطلاق حملة التذوق في العديد من المتاجر الكبرى والسوبرماركت في مدينة دبي.

سيتمكن المستهلكون من التذوق المباشر لعينات من العصائر العضوية وتكوين أراءهم الشخصية حيال الميزات النسبية لتلك العصائر. كما سيتاح لهم معرفة خصائص تلك العصائر المتأصلة فيها مثل: (الطعم والرائحة والقوام) بالإضافة إلى جودتها العالية وقيمتها الغذائية.

أُعدت عصائر حملة "العصائر الاوروبية العضوية" من ثلاث فواكه عضوية مختلفة. الرمان والكرز والتفاح

تُعد أوروبا واحدة من أهم منتجي العصائر العضوية، وتحظى هذه الحملة بتمويل تشاركي من قطاع العصائر الأوروبي ممثلًا بثلاث دول وهي اليونان وبلغاريا ورومانيا. يُمثّل عصير الرمان العضوي بواسطة منظمة المنتجين المعروفة باسم التعاونية الزراعية لمزارعي بلدة آجيوس أثاناسيوس (ASOP)، ويُمثّل عصير الكرز العضوي بواسطة الاتحاد البلغاري الوطني للبساتين والحقول (BNHU) وهو منظمة تجارية غير هادفة للربح. بينما يُمثّل عصير التفاح العضوي بواسطة الرابطة التعاونية للناشطين في الزراعة العضوية في رومانيا بيو- رومانيا (BIOROMANIA)، وهو اتحاد يضم منظمات ومنتجين فاعلين في مجال الزراعة العضوية.

ستُطلق هذه الحملة تحت رعاية حملة الاتحاد الاوروبي باسم "العصائر العضوية الأوروبية". الغرض الرئيسي من الحملة هو الترويج للمنتجات الزراعية الغذائية الأوروبية عالية الجودة ونشرها في جميع أنحاء العالم وخاصة في المناطق ذات الطلب المرتفع.