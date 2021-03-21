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وكيل إمارة تبوك يدشن فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار "لنا ولأجيالنا"

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فعاليات توعوية لزيادة الغطاء النباتي وعمليات التشجير

وكيل إمارة تبوك يدشن فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار

برعاية أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، دشن وكيل إمارة المنطقة محمد بن عبدالله الحقباني بمكتبه بالإمارة اليوم، وعبر اللوحة الإلكترونية انطلاق فعاليات أسبوع البيئة لهذا العام بالمنطقة، الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة يتضمن عدداً من الفعاليات المصاحبة، تحت شعار "البيئة لنا ولأجيالنا"، بحضور مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس هزاع الرويلي.

واستمع الحقباني إلى شرح من المهندس الرويلي عن الفعاليات والبرامج والأنشطة المصاحبة للأسبوع البيئي.

ومن جهته أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك أن فعاليات أسبوع البيئة تهدف إلى توعية المجتمع بأهمية حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها، مؤكداً أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل من خلال استراتيجياتها وخططها ومبادراتها على تحقيق أعلى المستويات في المحافظة على البيئة والغطاء النباتي، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية غير المتجددة، إضافة إلى تعظيم الاستفادة من المصادر المتجددة.

وأشار "الرويلي" إلى أن فعاليات أسبوع البيئة بالمنطقة يتخللها العديد المحاضرات عن بعد يشترك في تقديمها عدد من المختصين والمهتمين بالبيئة، بالإضافة إلى إقامة عدد من الأنشطة الميدانية في مدينة تبوك والمحافظات التابعة له، تشمل تشجير في عدة مواقع حملات تنظيف الشواطئ، داعياً جميع المواطنين والمقيمين للمشاركة في هذه الفعاليات والاستفادة مما يقدم خلالها من معلومات وأنشطة متنوعة موجهة لجميع شرائح المجتمع، معرباً عن شكره لوكيل إمارة منطقة تبوك على تدشين انطلاقة فعاليات أسبوع البيئة بالمنطقة.

وكيل إمارة تبوك يدشن فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار

أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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