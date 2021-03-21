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تحقيق ضد "فيسبوك" في بريطانيا

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تحقيق ضد "فيسبوك" في بريطانيا تحقيق ضد "فيسبوك" في بريطانيا

مصراوي Masrawy

01:28 م الأحد 21 مارس 2021

لندن – (أ ش أ(:

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية أن الجهة المنظمة للمنافسة في بريطانيا، ستبدأ تحقيقًا لمكافحة الاحتكار على منصة فيسبوك Facebook عملاق منصات التواصل الاجتماعي في العالم، في الأشهر القليلة المقبلة.

يأتي ذلك - وفقا للصحيفة - بعد إجراءات مماثلة مع شركتي "جوجل" Google و" آبل" Apple في وقت مبكر من هذا العام.

ومن المقرر أن تنظر هيئة المنافسة والأسواق في الطريقة التي يُزعم أن فيسبوك يستخدم بها بيانات العملاء ضد المنافسين في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلان عبر الإنترنت.

ومن المرجح أيضًا أن يتم فحص قدرة "فيسبوك" على جمع البيانات من المستخدمين لتعزيز ميزته على المنافسين.

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