أخبار عاجلة

كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة -
القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية -
جيبوتي تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية المتكررة على السعودية بطائرات مسيّرة واستهداف المدنيين -
مركز الشرائع ونادي النشامى التطوعي يختتم مبادراتهما بممشى مواقف السيارات -
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
الـ "FBI" يبحث عن سيوف سعودية سُرقت قبل 43 عاماً في أمريكا -
كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

تعديل الارتفاعات ومساحة البناء.. تفاصيل ملاحظات النواب على اشتراطات البناء الجديدة

Print
تعديل الارتفاعات ومساحة البناء.. تفاصيل ملاحظات النواب على اشتراطات البناء الجديدة تعديل الارتفاعات ومساحة البناء.. تفاصيل ملاحظات النواب على اشتراطات البناء الجديدة

مصراوي Masrawy

01:27 م الأحد 21 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان ونقيب مهندسي الجيزة، تفاصيل اجتماعات نواب المجلس مع من أجل مناقشة اشتراطات البناء الجديدة.

وقال منصور، لمصراوي، اليوم، إنه جرى التباحث خلال الاجتماعات السابقة حول ارتفاعات العقارات وعرض الشوارع ومساحة البناء من أصل المساحة الإجمالية للمبنى.

وأوضح أن النواب اعترضوا على البناء على نسبة 70% فقط من إجمالي مساحة القطعة السكنية حيث إن ذلك لا يمكن تطبيقه على مختلف الأراضي خاصة ذات المساحة الصغيرة التي إذا تم تطبيق هذا الشرط عليها لن تكون المساحة المتبقية صالحة لإقامة عقار.

وأوضح أن بعض النواب طالبوا الحكومة بزيادة ارتفاعات المباني والتي تتراوح في المتوسط من 3 أدوار وحتى 5.

وأشار النائب إيهاب منصور، إلى أن اللجنة ستتقدم بملاحظاتها الكاملة مكتوبة للحكومة خلال الأيام القليلة القادمة.

وتوقع منصور عدم صدور الاشتراطات الجديدة للبناء قبل شهر على الأقل وذلك حتى يتم التوافق الكامل حولها وتعديل ملاحظات النواب عليها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

متحدث الحكومة اليمنية: الحوثيون رفضوا المبادرة السعودية.. والحاكم العسكري بصنعاء هو من يقرر

متحدث الحكومة اليمنية: الحوثيون رفضوا المبادرة السعودية.. والحاكم العسكري بصنعاء هو من يقرر

متحدث الحكومة اليمنية: الحوثيون رفضوا المبادرة السعودية.. والحاكم العسكري بصنعاء هو من يقرر

متحدث الحكومة اليمنية: الحوثيون رفضوا المبادرة السعودية.. والحاكم العسكري بصنعاء هو من يقرر

شبكة عيون الإخبارية